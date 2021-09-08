Горняк22: Православный календарь на сентябрь 2021: главные праздники и посты

Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com

В сентябре 2021 года многодневных постов не ожидается, исключение – среда и пятница. Рассказываем, какие главные церковные праздники в этом месяце отметят православные христиане

01 сентября, 9:22

«Дюна», «После» и «Шан-Чи»: самые ожидаемые кинопремьеры сентября 2021 года

Осенью кинолюбителей ожидает множество долгожданных премьер. Рассказываем, какие фильмы посмотреть в кинотеатре в сентябре

Главные церковные праздники в сентябре 2021 года

11 сентября – Усекновение главы пророка Иоанна Предтечи.

21 сентября – Рождество Богородицы Приснодевы Марии.

27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

30 сентября – День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Церковные праздники в сентябре 2021 года

8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

9 сентября – День памяти преподобного Пимена Великого.

10 сентября – Обретение мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.

12 сентября – Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского.

12 сентября – Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского.

13 сентября – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

14 сентября – Начало индикта – церковное новолетие.

15 сентября – День памяти преподобных Антония и Феодосия Печерских.

16 сентября – День памяти блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца.

17 сентября – Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского.

18 сентября – День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей cвятого Иоанна Предтечи.

Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com

19 сентября – Михайлово Чудо – воспоминание чуда Архистратига Михаила.

20 сентября – Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

20 сентября – День памяти святителя Иоанна, архиепископа Новгородского.

22 сентября – Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

22 сентября – День памяти праведных Иоакима и Анны.

22 сентября – День памяти преподобного Иосифа, игуменa Волоцкого, чудотворца.

23 сентября – День памяти мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

24 сентября – Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

24 сентября – День памяти преподобного Силуана Афонского.

25 сентября – Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

26 сентября – Память обновления храма Воскресения Христовa в Иерусалиме (Воскресение словущее).

28 сентября – День памяти великомученика Никиты.

29 сентября – День памяти великомученицы Евфимии всехвальной.

Православные посты в сентябре 2021 года

Длительных постов в сентябре 2021 года не будет. Однако традиционные постные дни, среда и пятница, сохраняются.

Источник

ТОЛК