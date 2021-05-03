Горняк22: Виктор Томенко поздравил Алтайского митрополита Сергия с праздником Пасхи

2 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Пасхи. Они обменялись подарками: глава региона преподнес пасхальную корзинку, а митрополит — пасхальное яйцо.

Губернатор поделился впечатлениями от посещения Архиерейского подворья. По словам Виктора Томенко, посещение Музея истории Алтайской духовной миссии и Православного духовно-просветительского центра оставило глубокие впечатления.

«С огромным интересом и волнением прикоснулся к историческим и священным предметам, документам и свидетельствам становления и жизни Русской православной церкви на Алтае», — отметил Виктор Томенко.

Митрополит заметил, что музей продолжает пополняться новыми экспонатами.

Также губернатор посмотрел фотовыставку, посвященную 30-летию визита Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Алтай.

Фото: Олег Укладов

Алтайская правда