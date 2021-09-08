Горняк22: Алтайский край достиг нового антирекорда по умершим среди ковид-больных
Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
Всего в России на 7 сентября уже 7,030 млн заразившихся коронавирусом. Среди заболевших с начала пандемии умерли 187,9 тыс. человек
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 240 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на 7 сентября заболели 72 129 человек, в том числе 5 107 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Кроме того, в регионе зафиксирован очередной антирекорд по количеству умерших за сутки среди заболевших коронавирусом – 27 случаев. От ковида скончались 23 пациента. За все время с начала пандемии умерли 4 874 жителя региона.
- 535 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (–4 за сутки). В том числе 212 человек подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки).
- 544 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 55 336 пациентов.
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Всего в крае развернуто 4 019 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 1 051 место.
- На утро 7 сентября в Алтайском крае прививаются 643,3 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 60,
Бийск – 17,
Рубцовск – 10,
Славгород – 9,
Заринск и Новоалтайск – по 8,
Камень-на-Оби – 7,
Курьинский и Новичихинский районы – по 6,
Алейск, Зональный и Локтевский районы – по 5,
Немецкий национальный, Первомайский, Третьяковский и Шипуновский районы – по 4,
Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Змеиногорский, Калманский, Косихинский, Красногорский, Кытмановский, Михайловский, Солтонский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Чарышский районы – по 3,
Алейский, Бийский, Бурлинский, Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Топчихинский и Хабарский районы – по 2,
Ключевской, Рубцовский, Советский, Солонешенский, Тальменский, Тогульский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 1.