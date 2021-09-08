Горняк22: Лунный календарь садово-огородных работ на неделю с 7 по 12 сентября

Сад. Огород Фото: Анна Меньшикова

Начало сентября дарит дачникам большое количество благоприятных дней для посадок. На этой неделе таких будет сразу четыре

24 августа, 10:22

Календарь благоприятных дней для ухода за комнатными растениями на сентябрь 2021

Сентябрь – месяц, во время которого опытные цветоводы начинают готовить свои комнатные растения к зиме. Эксперты советуют прислушаться к звездам, чтобы использовать энергию Луны во благо

7 сентября

Неблагоприятный день для посадок. 7 сентября лучше заняться уходом за тыквой. Можно прищипнуть точки роста или уменьшить объемы поливов, так плоды успеют нормально созреть.

В этот день эксперты советуют обрезать верхушку брюссельской капусты. Это делают для того, чтобы все кочаны получали больше питания.

8 сентября

День хорошо подходит для сбора семян, в частности для выкапывания лука с грядок. Полезно будет также заняться цветами. Например, обрезать надземную часть флоксов, астильбы и пионов.

8 сентября нежелательно заготавливать какие-либо продукты на зиму. Лучше отложить это занятие на другой день.

9 сентября

Эксперты советуют в этот день накрыть лутрасилом огурцы, посеянные в прошлом месяце. Также рекомендуется подкормить брокколи и цветную капусту.

В подкормках нуждаются и другие культуры, например дайкон и редис. Для этого можно использовать золу, которая не только питает растения, но и защищает их от вредителей.

10 сентября

Помидоры. Огород Фото: Katharina N. с сайта Pixabay

10 сентября – благоприятный день, который позволяет проводить любые посевы, посадки и пересадки.

К примеру, можно рассадить взрослые кусты ревеня, собрать урожай и начать заготавливать его на зиму. Однако следует воздержаться от любого вида обрезки деревьев и кустарников.

11 сентября

Еще один благоприятный день для различного вида посадок, но важно не забывать и о поливах. 11 сентября можно также консервировать овощи и фрукты, считается, что они получатся особенно вкусными и надолго сохранятся.

12 сентября

Благоприятный день для любых видов работ в огороде. Можно заняться посадками различных растений, обеспечить должный уход клубнике и собрать урожай для дальнейшей консервации.

Источник

ТОЛК