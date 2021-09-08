Горняк22: Звездный сценограф Борис Краснов умер от осложнений на фоне ковида

Свеча. Скорбь. Память Фото: pixabay.com

Недавно сценический художник перенес коронавирусную инфекцию и инсульт. При этом последние дни жизни провел в хосписе

Известный художник по оформлению сцен Борис Краснов умер в Москве в возрасте 60 лет. Его не стало в ночь на вторник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Добровинского.

«К сожалению, в 01:17 умер от последствий инсульта. Выражаю соболезнования родным и близким», – заявил адвокат.

Борис Краснов является автором оформления концертных площадок, телепередач, театральных сцен и различных фестивалей. Он сотрудничал с Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном и другими.

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