ГОРНЯК22 04.05.2021
Общество

Горняк22: Байкеры Барнаула открыли новый мотосезон

Горняк22
16 часов Ago

2 мая в Барнауле прошло открытие нового мотосезона. Байкеры устроили шоу для горожан и масштабный мотопробег.

Посмотреть на парней в косухах и их железных коней можно было на парковке у ТЦ Galaxy. Для собравших горожан байкеры подготовили шоу с конкурсами и показательными выступлениями.

Начало нового сезона традиционно отметили масштабным мотопробегом по барнаульским улицам: колонна проехала от ТЦ Galaxy до пляжа «Водный мир», а затем вернулась в город. 

Фото: сообщество «Барнаул22»

Барнаул 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Виктор Томенко поздравил Алтайского митрополита Сергия с праздником Пасхи

Горняк22: Виктор Томенко поздравил Алтайского митрополита Сергия с праздником Пасхи

Горняк22
16 часов Ago
2 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Пасхи. Они обменялись подарками: глава региона преподнес...

Читать по теме:

ВТОПЕ: