Горняк22: Байкеры Барнаула открыли новый мотосезон

2 мая в Барнауле прошло открытие нового мотосезона. Байкеры устроили шоу для горожан и масштабный мотопробег.

Посмотреть на парней в косухах и их железных коней можно было на парковке у ТЦ Galaxy. Для собравших горожан байкеры подготовили шоу с конкурсами и показательными выступлениями.

Начало нового сезона традиционно отметили масштабным мотопробегом по барнаульским улицам: колонна проехала от ТЦ Galaxy до пляжа «Водный мир», а затем вернулась в город.

Фото: сообщество «Барнаул22»

Барнаул

Алтайская правда