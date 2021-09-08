Горняк22: Замглавы «Россети Кубань» закопал на кладбище тайник с 50 млн рублей

Кладбище. Памятник. Цветы Фото: photosforyou с сайта Pixabay

Также дома и в рабочем кабинете у обвиняемого нашли еще десятки миллионов рублей, доллары и с десяток дорогих наручных часов

Заместителя гендиректора компании «Россети Кубань» Максима Щепакина обвиняют в получении взятки и обещании посредничества во взяточничестве. Он уже признал вину. Как оказалось, у мужчины был необычный тайник с деньгами, который он организовал на местном кладбище, сообщает «Кубань 24».

По данным следствия, в 2020 году Щепакин получил взятку 10 млн рублей от предпринимателя. Также он предложил своему подчиненному за 10 млн рублей «решить вопрос» и избежать уголовной ответственности, однако тот «сдал» его правоохранителям.

Во ходе расследования уголовного дела дома и на рабочем месте экс-замглавы кубанских «Россетей» нашли более 20 млн рублей, 100 тыс. долларов и 10 дорогих часов.

Кроме того, на Славянском кладбище в Краснодаре был обнаружен тайник, в котором хранилось более 50 млн рублей. Их сюда принес и закопал в «могилу» Щепакин, о чем он сам и рассказал следователям.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ТОЛК