ГОРНЯК22 04.05.2021
Общество

Горняк22: По каким приметам предсказывали 3 мая погоду на лето

Горняк22
16 часов Ago

По приметам на 3 мая определяли, когда следует сеять пшеницу. А также предсказывали  погоду на лето.

Считается, что с этого дня у тополя лопаются почки и начинает цвести облепиха.  В это время сеяли семена тыквы, огурцов и фасоли в открытый грунт. Однако не забывали укрывать, ведь до 10 июня возможны заморозки.

Также считалось, что в этот день нельзя ловить рыбу.  3 мая плотва начинает метать икру, поэтому рыбалка  запрещалась, чтобы не тревожить рыбу.  

Приметы на 3 мая:

  • Если весна дружная, то пришло время сеять пшеницу
  • Много шишек на ели – к урожаю пшеницы
  • Сильный первый гром – к хорошему урожаю
  • Зацвела мать-и-мачеха, значит, ожидается тепло
  • Появились комары, также грядет потепление
  • Если 3 мая будет проливной дождь, то лето будет аномально жарким

Алтайская правда

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