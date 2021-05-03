Горняк22: По каким приметам предсказывали 3 мая погоду на лето

По приметам на 3 мая определяли, когда следует сеять пшеницу. А также предсказывали погоду на лето.

Считается, что с этого дня у тополя лопаются почки и начинает цвести облепиха. В это время сеяли семена тыквы, огурцов и фасоли в открытый грунт. Однако не забывали укрывать, ведь до 10 июня возможны заморозки.

Также считалось, что в этот день нельзя ловить рыбу. 3 мая плотва начинает метать икру, поэтому рыбалка запрещалась, чтобы не тревожить рыбу.

Приметы на 3 мая:

Если весна дружная, то пришло время сеять пшеницу

Много шишек на ели – к урожаю пшеницы

Сильный первый гром – к хорошему урожаю

Зацвела мать-и-мачеха, значит, ожидается тепло

Появились комары, также грядет потепление

Если 3 мая будет проливной дождь, то лето будет аномально жарким

Алтайская правда