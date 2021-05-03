Горняк22: По каким приметам предсказывали 3 мая погоду на лето
По приметам на 3 мая определяли, когда следует сеять пшеницу. А также предсказывали погоду на лето.
Считается, что с этого дня у тополя лопаются почки и начинает цвести облепиха. В это время сеяли семена тыквы, огурцов и фасоли в открытый грунт. Однако не забывали укрывать, ведь до 10 июня возможны заморозки.
Также считалось, что в этот день нельзя ловить рыбу. 3 мая плотва начинает метать икру, поэтому рыбалка запрещалась, чтобы не тревожить рыбу.
Приметы на 3 мая:
- Если весна дружная, то пришло время сеять пшеницу
- Много шишек на ели – к урожаю пшеницы
- Сильный первый гром – к хорошему урожаю
- Зацвела мать-и-мачеха, значит, ожидается тепло
- Появились комары, также грядет потепление
- Если 3 мая будет проливной дождь, то лето будет аномально жарким