Горняк22: Сэкономленные на салюте деньги закроют «дыры» в учреждениях культуры Барнаула

Салют в Барнауле Фото: Анна Меньшикова

Точную сумму, которую сэкономит бюджет Барнаула после отмены праздничных салютов, в мэрии не уточнили, отметив, что эти средства позволят решить ряд текущих проблем

Руководитель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков в ходе пресс-конференции 7 сентября подтвердил, что во время празднования Дня города фейерверки не состоятся «по причине сложной эпидемиологической ситуации». Запланированные на эти цели деньги не перейдут остатком на будущий год – их перераспределят на реализацию «недофинансированных проектов» в сфере культуры.

«Надеюсь, что барнаульцы отличаются от животного мира, будут руководствоваться разумом и учтут, что концерта и салюта не будет», – сказал Паршков.

Не в экономии дело

Паршков отметил, что в рамках бюджета города деньги предусмотренные на запуск праздничных фейерверков, незначительные. Однако они позволят «закрыть некоторые дыры», которые существуют в бюджетах учреждениях культуры Барнаула.

«Например, кое-где необходимо установить пожарную сигнализацию, обеспечить антитеррористическую безопасность, решить другие текущие вопросы. Что касается следующего года, то сумма на проведение праздников будет определена при формировании нового бюджета», – пояснил руководитель комитета по культуре.

31 августа, 13:48

Мэрия Барнаула показала созданные ко Дню города праздничные плакаты

Завершить основное праздничное оформление планируется до 2 сентября, разместить баннеры – до 9 сентября. Также территорию города традиционно украсят флагами

Отмена салюта, добавил он, не связана с экономией денежных средств. В первую очередь такое решение принято по рекомендации регионального Роспотребнадзора в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

«Фейерверки всегда были местом притяжения горожан. Только на площади Сахарова собиралось до 40 тыс. человек. При таком скоплении сложно соблюсти противоэпидемиологические меры. Ситуация еще усугубляется тем, что люди возвращаются с отпусков, на учебу приехали студенты. Лучше не рисковать», – считает Паршков.

Без праздника не останемся

В День города также отменены традиционные массовые мероприятия – концерты и акции. Вместо этого барнаульцы смогут посетить различные выставочные площадки, которые будут организованы во всех районах города.

Также можно будет сходить на выставки цветов «С любовью к городу» и «Город мастеров», принять участие в фестивале национальных культур, который пройдет в парке «Центральный». Посмотреть машины времен Великой Отечественной войны, спецтехнику МЧС, посостязаться в спортивных мероприятиях.

«Несмотря на пандемию, администрация приняла решение не отказываться совсем от празднования Дня города. Хотя помню, лет десять назад вопрос о необходимости отмечать этот праздник, стоял довольно остро. Даже проходили общественные слушания. Но горожане высказали мнение, что это не только возможность посетить массовые мероприятия, но подвести итоги, отметить тех людей, которые внесли вклад в развитие города, выдающихся деятелей культуры, спортсменов. Поэтому пусть в урезанном формате, но праздник состоится», – уточнил председатель комитета.

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