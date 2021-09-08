Горняк22: Прощай, жара: похолодание с дождями придет 8 сентября в Алтайский край

Тепло. Осень Фото: pixabay.com

Согласно прогнозу, это последний жаркий день сентября перед наступающим похолоданием с дождями. В этом месяце такого тепла уже не повторится

Днем 8 сентября в Алтайском крае ожидается до +21…+26 градусов, по южным районам – до +27…+32 градусов. Местами по западу в этот день возможны кратковременные дожди и грозы, утром – туман. Западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с и порывами до 16 м/с, передает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в среду дневная температура воздуха составит +24…+26 градусов. Утром возможен небольшой дождь, а западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с.

Уже 9 сентября в Алтайском крае похолодает до +13…+18 градусов, пройдут небольшие дожди.

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