Горняк22: Александр Романенко поздравляет жителей Алтайского края с 1 мая

Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко обратился к жителям региона с поздравлением ко дню 1 мая.

«Мы отмечаем замечательный праздник весны и труда, праздник 1 мая. Конечно, мы вспоминаем 2020 год, который посягнул на права жителей страны и нашего региона не только трудиться, отдыхать, но элементарно дышать свежим воздухом. Благодаря усилиям всех ветвей власти, общественности, нам удалось не допустить больших негативных последствий в экономике, социальной сфере, других аспектах жизнедеятельности», – начал свою речь спикер АКЗС.

Он выразил благодарность за помощь и поддержку профсоюзам, которые объединяют политические структуры, органы власти и жителей региона.

«Это, конечно, главное, что нам удалось в 2020-м – победить пандемию. И я уверен, мы это сделаем вместе и в этом 2021 году», – подчеркнул Романенко.

Он добавил, что сейчас перед краем стоит задача дальнейшего развития экономики. Главная цель власти – создать более комфортные условия для жизни населения в крае, повысить заработную плату. И не только в бюджетной сфере, но в реальном секторе экономики.

«Мы поддержим профсоюзы в этом хорошем, инициативном деле. И говорим, что нужно заниматься не только повышением заработной платы, но и принимать различные меры по ее открытости, выводу из тени. Мы горячо поддержим инициативы президента по поддержке тех предприятий в реальном секторе экономики, которые будут инвестировать в собственное производство, повышать уровень доходности своих трудящихся», – сказал председатель.

Он добавил, что это тоже задача, которая стоит и перед органами власти, и перед разными отраслевыми профсоюзами страны и нашего края.

«Это большая командная работа, работа, с которой, я не сомневаюсь, мы все вместе с вами справимся. С праздником вас! Всем отличного настроения! Здоровья, счастья, мира и добра вашим семьям», – заключил Александр Романенко.

Алтайская правда