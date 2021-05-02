Горняк22: Онлайн-митинг проведут алтайские профсоюзы 1 мая

Алтайский краевой союз организаций профсоюзов 1 мая проведет онлайн-акцию под девизом «Восстановить справедливое развитие общества!». Раньше в этот день проходили шествия и митинги, но сейчас их устроить мешает пандемия.

Мероприятие начнется в 10:00. Во время трансляции на Youtube к трудящимся обратятся председатель крайсовпрофа Иван Панов, председатели краевых организаций отраслевых профсоюзов и профсоюзные активисты. Ссылка на трансляцию митинга.

Также крайсовпроф предлагает подписать резолюцию первомайской акции на сайте ФНПР, пройдя по ссылке 1may.fnpr.ru.

Граждане и сами могут записывать видеоролики, делать фото и публиковать посты в соцсетях в поддержку профсоюзных требований. Под публикациями ставьте хэштег #ПервомайскаяТрибуна.

Алтайская правда