Горняк22: Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным христианам с традиционным Пасхальным посланием. Его текст размещен на сайте Московского Патриархата.

«Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры! В сей нареченный и святый день, исполненный пасхальной радости и дивного света, из уст в уста, от сердца к сердцу передается жизнеутверждающее благовестие: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!», — такими словами начал свое послание Патриарх.

Он отметил, что в нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Предстоятель Русской православной церкви призвал оказать посильную помощь страждущим и не проходить равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе.

Фото: Максим Стрелковский

Алтайская правда