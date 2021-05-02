Горняк22: Пасха: Что можно и нельзя делать 2 мая в Светлое Христово Воскресение

2 мая – Пасха, или Светлое Христово Воскресение. Это главный праздник всех православных христиан. Она отмечается после Великого поста, который длится 40 дней, и называется по-другому «Четыредесятница».

Чаще всего Пасха выпадает на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Если ветхозаветная (еврейская) Пасха посвящена исходу еврейского народа из египетского плена, то у христиан значение иное – переход от смерти к жизни, от земли – к небу.

Символом Пасхи принято считать яйцо. По преданию, когда Христос воскрес, Мария Магдалина пришла к императору Тиберию и протянула белое яйцо со словами: «Христос воскрес!». При этих словах яйцо вы его руках покраснело. Ну а если брать общепринятый символизм, то яйцо – это символ жизни с давних времен.

По данным социологов, Пасха – самый популярный у россиян религиозный праздник. Его отмечают более 80% граждан. Многие из них пекут дома куличи, чтобы потом освятить их в храмах. Правда, тех, кто идет в храм на ночную службу, куда меньше.

После богослужений Великой (Страстной) субботы вечером, около 23.00, начинается праздничная пасхальная служба. В полночь духовенство и верующие совершают крестный ход вокруг храма с хоругвями и поют пасхальный тропарь. Все начинают обращаться друг к другу со словами: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!»

К Пасхе верующие готовятся несколько дней: пекут куличи, красят яйца. Затем идут на ночную службу. Пасхальные службы проходят в ночь с субботы на воскресенье. После богослужений люди расходятся по домам и накрывают столы. Обязательными блюдами на праздничном столе являются крашеные яйца, куличи и пасхи.

Пасхальный стол состоит из 12 блюд. На праздничном столе должно быть столько блюд по числу апостолов. Не забудьте о свином окороке или соленом сале, рыбе, сладостях.

Накануне праздника снедь можно освятить в храме. Также в пасхальные дни считается, что нужно угостить бедных и нуждающихся, подать милостыню.

А еще на Пасху еще пекут особый хлеб — артос. Он нужен для богослужения. Всю Светлую седмицу артос стоит в алтаре, а в Светлую субботу, после утреннего богослужения, раздается верующим. Есть его принято натощак.

В этот день нельзя заниматься домашними делами. Надо отложить тяжелую работу и все хлопоты. Важно посвятить этот день радости и общению с близкими.

Алтайская правда