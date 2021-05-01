Горняк22: Семь лет назад Алтайский край пережил сильнейшее за 50 лет наводнение

Фото Евгений НАЛИМОВ

Вот уже почти и преодолел наш край в этом году первую волну половодья. По прогнозам, ничего опасного вроде бы не предвещает и вторая. Но людей, переживших наводнение 2014 года, страхи не оставляют. Ведь и тогда, ровно семь лет назад, еще за несколько дней до трагедии, никто не мог и подумать, что она случится.

В Горном Алтае несколько суток подряд шли ливневые дожди и всё закончилось сильнейшим паводком. Он унес несколько человеческих жизней и причинил краю большой материальный ущерб. Среди причин – неподготовленность населения к удару стихии. Что же делается сегодня, чтобы подобное не повторилось?

Кто в зоне риска

По официальной информации, в зону весеннего половодья попадают 83 населенных пункта в 27 муниципальных образованиях края. Там живет чуть более 25 тысяч человек. Транспортное сообщение может быть нарушено с 56 селами. В них около 19 тысяч человек. Объекты экономики, участки железной дороги, газопроводы и склады ядохимикатов в зону подтопления не попадают.

А с учетом многолетних наблюдений Главное управление МЧС по краю разработало 182 модели развития обстановки. Каждая из них включает в себя подробный расчет и сценарий того, как может развиваться ситуация и как должны реагировать все элементы территориальной подсистемы РСЧС на наихудший сценарий. Подготовлено 409 пунктов временного размещения населения общей вместимостью более 70 тысяч человек.

Почему надо готовиться к худшему

По словам начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю генерал-майора внутренней службы Александра Макарова, первая волна затронула 39 районов. В каждом из них работали оперативные группы. Также спасатели были отправлены заблаговременно на самые опасные участки – в Староалейское, в деревню Карпово-2, где 7 апреля произошел резкий подъем уровня реки, в Краснощёковский район.

Оперативные группы оснащены беспилотными авиационными системами. Погода позволяла развернуться с беспилотниками. Они дают большой эффект в плане своевременного отслеживания ситуации, облет на вертолете тоже. Сверху всё видно гораздо лучше.

Сейчас у ведомства две главные задачи – постоянный мониторинг ситуации и своевременное оповещение населения. Это подворовый обход, рассылка СМС-сообщений и другие формы.

Ситуацию ведомство отслеживает постоянно. Многие реки в регионе ведут себя непредсказуемо. Поэтому для принятия каких-то неотложных решений нужно заблаговременно вводить группировки в особо опасные места.

– Конечно, такая практика связана с дополнительными нагрузками на людей, но это наша работа, – сказал Александр Макаров. – И мы знаем, что в случае резкого ухудшения обстановки со стихией сразу начнут бороться профессионалы. Воду моментально не остановишь, но превентивные мероприятия проводить необходимо.

Кроме всего прочего, на сегодня разработаны ортофотопланы – цифровые модели местности для быстрого принятия решений по тому или иному населенному пункту. Составляются они с помощью беспилотников, обеспечивающих фото с высоким разрешением. Это дает возможность воспроизвести в «цифре» подробный рельеф местности. А затем разработать детальную модель развития возможной чрезвычайной ситуации. Можно спрогнозировать, как по складкам местности пойдет паводковая вода. Вплоть до того, до какого огорода она доберется.

Как отмечают в ведомстве, многолетний опыт борьбы с подобными ситуациями показал, что ни одна из них не похожа на другую. Поэтому спасатели всегда готовятся к наихудшему развитию событий. На эту весну изначально был благоприятный прогноз. Но сотрудники ГУ МЧС по краю не расслабляются. Ведь на кону жизнь и здоровье населения.

Справка

В 2014 году Алтайский край пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2020 году половодье прошло спокойно, несмотря на то что зима того года была очень снежной.

Алтайская правда