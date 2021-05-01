Горняк22: Губернатор Виктор Томенко наградил 42 жителей Алтайского края

30 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко торжественно вручил 42 жителям региона государственные и краевые награды.

Впервые вручались нагрудные знаки «Заслуженный работник в сфере туризма и санаторно-курортной деятельности Алтайского края», «Заслуженный работник образования Алтайского края» и «Заслуженный работник охраны природы Алтайского края». Кроме того, награждены пожарные, медики, аграрии и другие труженики различных отраслей.

«Пандемия заставила нас пересмотреть планы, формы своей работы. Многие из тех, кто сегодня в зале, своих наград ждали гораздо дольше, чем положено. Я рад, что сегодняшняя встреча, хоть и проходит со всеми установленными ограничениями, в какой-то степени символизирует нормализацию обстановки, что жизнь возвращается в привычный режим», — заявил Виктор Томенко на церемонии вручения.