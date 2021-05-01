Горняк22: Рецепты пасхальных куличей и необычные техники окраски яиц

Специально накануне Светлого Христого Воскресения мы «побродили» по соцсетям и аккаунтам наших землячек и нашли рецепты пасхальных куличей. Думаем, что многим любителям подготовить праздничный стол своими руками они как раз пригодятся.

№ 1. Классическая

Говорят, настоящая Пасха – это блюдо из творога, а не из теста. Вот вам совсем простой рецепт.

Ингредиенты

Яйца – 5 шт.

Творог – 1 кг.

Масло сливочное – 210 г.

Сахар – 210 г.

Сметана – 210 г.

Ваниль – по вкусу.

Цедра, цукаты, изюм и орехи – по вкусу.

Способ приготовления

Творог протереть или размесить руками до мелких крупиц. Добавить сметану, масло и яйца; еще раз хорошо перемешать.В миске или кастрюле отправить на небольшой огонь, довести до кипения, помешивая постоянно лопаткой. Снять и поставить в холодную воду охлаждаться, помешивая до остывания. Ввести сахар и любую начинку по вкусу, разложить по смазанным формам, отправить в холодильник на десять – двенадцать часов.

№ 2. Без дрожжей в духовке

Как бы это странно ни звучало, но куличи можно готовить без дрожжей. Если вы не хотите долго возиться и боитесь за результат, этот рецепт для вас.

Ингредиенты

Для кулича

Мука – 250 г.

Сливочное масло – 250 г.

Сахар – 200 г.

Яйца – 3 шт.

Крахмал – 50 г.

Ванилин – по вкусу.

Разрыхлитель – 10 г.

Соль – щепотка.

Изюм – 80 г.

Для помадки

Белок – 1 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Лимонная кислота – щепотка.

Способ приготовления

Вначале заливаем изюм кипятком и отставляем разбухать. Далее размягченное сливочное масло перекладываем в миску и всыпаем к нему сахар, миксером взбиваем всё до однородности. Затем вбиваем к массе яйца и добавляем ваниль, снова всё смешиваем. Всыпаем к смеси крахмал, разрыхлитель и всю муку, замешиваем тесто. Оно должно быть липким и воздушным.

Изюм сливаем и просушиваем. Далее всыпаем к тесту и смешиваем. Раскладываем нашу заготовку по формам и отправляем выпекаться в духовой шкаф, нагретый до

180 градусов. Выпекаем примерно 30–40 минут, всё зависит от диаметра формы.

Глазурь: взбиваем в миске белок и в процессе добавляем сахар с лимонной кислотой, процесс – до устойчивых пиков.

Готовые куличи смазываем помадкой и присыпаем кондитерской присыпкой.

№ 3. В мультиварке

Наши землячки просят не переживать: получается всё вкусно. Рецепт рассчитан на чашу объемом 5 литров, поэтому, если у вас трехлитровая, уменьшите количество ингредиентов в полраза.

Ингредиенты

Для теста

Молоко – 1 стакан.

Мука – 4,5 стакана.

Яйца – 3 шт.

Сахар – 1 стакан.

Сливочное масло – 150 г.

Сухие дрожжи – 11 г.

Изюм, курага, цукаты – по 50 г.

Ванильный сахар – по вкусу.

Щепотка соли.

Для глазури

Взбить сахарную пудру – 100 г и белок – 1 шт.

Способ приготовления

Подогреваем немного молоко, всыпаем к нему дрожжи и 2 ст. л. сахара. Отставляем в теплое место на 20 мин. Желтки отделяем от белков. Последние взбиваем с половиной сахара, смешиваем всё с опарой и 1 стаканом муки. Перемешиваем и даём постоять 20 мин. К желткам добавляем мягкое сливочное масло и оставшийся сахар. Всё взбиваем до однородной массы.

Спустя время отправляем к тесту масло с желтками и оставшуюся муку. Замешиваем заготовку, пока она не перестанет липнуть к рукам. В самом конце вмешиваем изюм, курагу и цукаты.

Отправляем заготовку в мультиварку, смазанную маслом, и ставим на ней подогрев. Ждем, пока тесто не увеличится в объеме в 2–3 раза. Подошедший куличик выпекаем на режиме «выпечка» 1,5 часа. Смазываем верхушку кулича взбитыми белками с сахаром и украшаем кондитерской присыпкой.

В тему

Каких только техник окраски яиц не существует!

Мы предлагаем универсальный (дает разные цвета) и экологичный: с помощью… чая каркаде. Итак, отвариваем вкрутую яйца. Завариваем чай. Делается это просто. Насыпаем листья чая каркаде в кастрюльку и заливаем кипятком. Ждем, пока напиток настоится: для этого достаточно подождать 20–25 минут. Аккуратно с помощью ложки опускаем СУХИЕ яйца в заваренный чай. Следим, чтобы красящий настой покрыл их полностью.

А теперь начинается самое главное.

В зависимости от крепости чая и времени выдержки цвет может быть разный – голубой, темно-синий или фиолетовый. Иногда – сиреневый. Но чтобы яйца приобрели яркие, насыщенные цвета, процедуру окраски можно повторить, причем несколько раз. Подержали 3 минуты, вытащили, дали обсохнуть – и опять в этот же раствор.

Если яйца не вынимать из чайного раствора и подержать их там 15–20 минут, то цвет однозначно получится мраморным и никакие дальнейшие ухищрения уже не помогут. А если оставите яйца в каркаде на ночь – цвет будет по-настоящему космический!

Алтайская правда