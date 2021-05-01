Горняк22: Как покрасить яйца натуральными средствами

Хотите покрасить яйца натуральными средствами, без всякой химии, чтобы не страшно было и малышу в руки давать? Пожалуйста – на этот счет, кроме всем известной луковой шелухи, есть еще несколько прекрасных продуктов, которые могут стать естественными красителями.

Свёкла

Почему бы не сделать вкусный свекольный салат с черносливом и грецкими орехами или винегрет к праздничному столу? А воду, в которой варилась свекла, можно использовать для крашенок! Опустите уже вареные яйца в горячий или теплый свекольный отвар и оставьте на ночь. Утром аккуратно достаньте их столовой ложкой и оботрите сухим полотенцем, а затем отполируйте салфеткой, пропитанной растительным маслом.

Или приложите к яйцу перышко либо листочек петрушки, положите яйцо в чистый капроновый носочек, чтобы зафиксировать заготовку, и завяжите сверху узелок. Опустите всё в свекольный отвар на ночь – получится белый рисунок на розово-лиловом.

Краснокочанная капуста

Она дает очень красивый синий цвет. Есть два метода окрашивания – холодный и горячий. Вы можете просто сварить яйца в капустном отваре или положить в натуральный краситель из капусты уже готовые яйца и оставить их на ночь. Для приготовления натурального синего красителя для яиц нужно мелко порубить кочан красной капусты и опустить ломтики в 0,5 литра горячей воды, добавить 3 столовые ложки белого уксуса и дать смеси настояться в течение 10 часов. В растворе, полученном после замачивания капусты, выдержать вареные яйца. Можно поступить проще – сварить капусту, процедить полученный отвар, затем сварить и остудить в нем яйца.

Обмотайте яйцо нитками разной толщины в произвольном порядке или плотно наденьте на яйцо чулок с крупной сеткой и покрасьте в капустном отваре – получится красивый белый или голубой узор на синем фоне.

Куркума

Красивый золотистый цвет дает настой куркумы. Для приготовления натурального желтого красителя вскипятите воду и добавьте в нее 3 столовые ложки порошка этой пряности, дайте повариться минутку. В этом растворе можно сварить яйца или вымочить уже готовые. Для получения глянцевого эффекта – отполировать сухую скорлупу масляной салфеткой.

Сделайте для желтых яиц заготовки из цветного картона или фетра – красные клювик, хохолок, желтые крылышки и черные глазки. Приклейте к остывшему яйцу с помощью клейстера. Такие забавные цыплятки особенно понравятся детям.

Алтайская правда