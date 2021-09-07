Горняк22: В Сибири нашли тело пропавшего без вести 25-летнего актера

Максим Герцев Фото: instagram.com/germaxx

Молодой актер театра для детей и молодежи Максим Герцев уехал из дома на своем автомобиле 3 сентября и перестал выходить на связь

В Кемерове трагически погиб 25-летний актер Максим Герцев. Новость об его исчезновении появилась в чате регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Об этом сообщает «КП».

3 сентября молодой человек уехал из дома на своем автомобиле в неизвестном направлении. Родственники забили тревогу, когда он перестал отвечать на телефонные звонки.

Его поисками, которые продолжались в течение двух дней, занялись волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс». 5 сентября в группе отряда появилась запись: «Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким».

Тело молодого человека нашли на территории дачных участков на окраине Кемерова. Сначала волонтеры обнаружили машину, а потом и самого актера. Сообщается, что Максим Герцев, вероятно, ушел из жизни добровольно.

По факту смерти СК Кузбасса проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее «Толк» сообщал, что в Кузбассе продолжаются поиски 16-летней девочки, которая пропала без вести в июле.

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