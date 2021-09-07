Горняк22: Алтайский край оказался в последней двадцатке регионов РФ по безработице

Работа Фото: pixabay.com

Хуже всего на рынке труда среди регионов Сибири обстоят дела в Республике Алтай, лучше всего – в Новосибирской области

Алтайский край оказался на 65-м месте по индексу рынка труда в рейтинге РИА Новости по итогам 2020 года. Из 100 возможных баллов регион набрал 50,5. Годом ранее ситуация была еще хуже – 48,7 балла.

Республика Алтай расположилась на 78-й строчке со значением 24,4. По сравнению с 2019 годом регион улучшил показатель всего на 0,1 пункта.

Выше всего из регионов Сибири оказалась Новосибирская область – 16-е место. По сравнению с 2019 годом индекс труда региона упал с 67,5 до 66,4.

Максимальные значения индекса рынка труда ожидаемо оказались в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Для этих субъектов характерны большая емкость рынка труда, низкий уровень безработицы и высокие зарплаты. На противоположном конце рейтинга разместились Чечня, Тыва и Ингушетия, ключевыми проблемами которых являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.

Исследование основано на данных Росстата, а именно агрегировании значений восьми показателей, среди которых – уровень зарплат, условия труда, занятость, а также емкость рынка труда.

ТОЛК