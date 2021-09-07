Горняк22: Бьются насмерть: количество ДТП с электросамокатами возросло в России

Дети на самокатах Фото: pixabay.com

Министерство транспорта России намерено определить статус средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты

За семь месяцев 2021 года в России число аварий с участием электросамокатов выросло на 66%. Всего на дорогах произошло 270 таких ДТП, жертвами которых стали восемь человек. Почти в два раза увеличилось число происшествий, когда средствами индивидуальной мобильности управляли дети, – с 21 до 38.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России, число пострадавших в ДТП с электросамокатами за первые семь месяцев 2021 года увеличилось почти в два раза по сравнению с 2020 годом. Лидерами по этим показателям стали Санкт-Петербург (58), Москва (55), Краснодарский край (21), Татарстан (12) и Подмосковье (11).

В МВД отметили, что статус электросамокатов как транспортного средства еще не определен. Минтранс России сейчас разрабатывает соответствующий проект постановления.

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