Горняк22: В Россию стали больше поставлять вина из Италии и Португалии

Виноград Фото: pixabay.com

Российские виноделы, вынужденные использовать только местный виноград, занимают лишь половину доли рынка. В этом году отечественные виноградари потеряли до 20% урожая

С начала 2021 года ввоз иностранного вина в Россию вырос почти на четверть, до 19 млн декалитров. Импортеры увеличили поставки, пытаясь компенсировать прошлогоднее падение из-за локдауна, пишет «Коммерсант».

По итогам января–июля 2021 года импорт вина в Россию вырос на 24,8%, сообщает минсельхоз. Основные поставщики вина в Россию – Испания, Грузия и Франция – сохранили свои позиции. А вот Италия и Португалия увеличили доли на несколько процентов.

При этом российские виноделы, вынужденные использовать только местный виноград, теряют долю рынка – она уже сократилась с 62 до 50%. В этом сезоне также помешала непогода: по предварительным данным, отечественные виноградари потеряли до 20% урожая.

Производство российских вин за семь месяцев сократилось на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи упали на 7,9%.

В минсельхозе рост импорта в этом году объясняют тем, что в в 2020-м этот показатель был крайне низок, так как ввоз в страну вина был ограничен из-за локдауна в связи с COVID-19.

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