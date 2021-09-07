Горняк22: Инвесторы и «бабушкины» квартиры. Как рынок недвижимости Барнаула провел лето

Недвижимость Фото: pixabay.com

На рынке недвижимости Барнаула и Алтайского края после затишья снова оживился спрос, но инвесторы уходят в другие города

На рынке недвижимости в Алтайском крае наблюдается небольшой подъем после летнего затишья. В августе риэлторы отметили оживление – люди вернулись из отпусков, фермеры продают урожай и вкладывают инвестиции в недвижимость. Привнес изменения и коронавирус: из-за высокой смертности пожилых людей на рынок вышли наследственные объекты.

Большие города

«Мы отмечаем оживление инвесторов, которые интересуются недвижимостью в других городах. Чаще всего это Краснодар, Сочи, Новороссийск, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. Такая тенденция обусловлена привлекательностью объектов в тех регионах как для жизни, так и вложения средств», – рассказала «Толку» президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова.

В управлении Росреестра по Алтайскому краю тоже отметили высокое число экстерриториальных сделок с недвижимостью. Так, с начала этого года в обработку поступило 1 610 пакетов документов. И летом по сравнению с зимой их число выросло с 90 до 270-280 ежемесячно.

14 июля, 8:03

На рынке недвижимости Барнаула растут цены на фоне падения спроса

Покупателей на рынке недвижимости Барнаула стало меньше примерно на треть, но цены продолжают расти довольно резкими темпами

Успеть на льготную ипотеку

По наблюдениям риэлторов, спад активности на рынке был в июле. Спрос падал из-за сезона отпусков, до которого многие еще и успели купить недвижимость на выгодных ипотечных условиях. Статистику подтвердила заместитель начальника регионального управления Росреестра Елена Бандурова.

По ее данным на июль, общее число операций с недвижимостью немного снизилось в связи с падением рынка земель и коммерческих объектов. Первый остывает из-за резкого удорожания стройматериалов, снижая привлекательность индивидуального жилья. Вторая тенденция связана с оптимизацией бизнеса и уходом на удаленку.

Однако отдельные сегменты в июле наоборот показали прирост зарегистрированных прав. Например, на 6,7% увеличилось число договоров долевого участия, на 21% – приобретение объектов с привлечением ипотеки. Хотя в ведомстве говорят, что на этот месяц просто могли уйти цепочки сделок, которые активно запускались в июне перед повышением ставок по льготным программам на новостройки.

«Бабушкины» квартиры

Статистика от Росреестра Алтайского края Фото: «Толк»

Еще одна тенденция рынка недвижимости в Барнауле и Алтайском крае – уход с «первички» на «вторичку». Она тоже наметилась минувшим летом, отмечают риэлторы и подтверждают в Росреестре. Это обусловлено ростом ставок по льготной ипотеке, который делает покупку новостроек невыгодной. Вторая причина – острый дефицит долевок у девелоперов, в то время как у частных собственников есть выбор. По прогнозам экспертов, переориентация покупателей продолжится в ближайшие месяцы.

«На вторичном рынке сейчас объекты активно продаются, цена стабилизировалась и подниматься уже не будет, потому что достигла своего потолка. Но и спрос не падает. С августа мы наоборот наблюдаем его увеличение», – говорит Лариса Мельситова.

Эксперт также отмечает выход на рынок наследственных объектов. В последние месяцы от коронавируса умирает много пожилых людей, которые оставляют родственникам имущество. Как правило, это квартиры в старом фонде, которые риэлторы называют «бабушкиным вариантом», частные дома, дачи, земли в садоводствах и гаражи. Рост смертности продолжается с осени прошлого года, а значит, с весны наследники начали оформлять объекты.

Но, по мнению Мельситовой, это не массовое явление. Граждане, получившие недвижимость от умерших родственников, распоряжаются ей по-разному: не обязательно все и сразу будут выставлять объекты на продажу. Кто-то сдает в аренду, кто-то заселяется туда сам, а кого-то ждут долгие дележки между наследниками и даже судебные споры.

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