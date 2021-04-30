Горняк22: Барнаульские пожарные исполнили мечту пятилетнего мальчика

Накануне профессионального праздника сотрудники пожарно-спасательной части № 4 из Барнаула сделали приятный сюрприз пятилетнему мальчику Степе.

Мама ребенка в соцсетях рассказала о случайной встрече сына с пожарными и тех положительных эмоциях, которые он получил после общения.

«С тех пор все разговоры только о пожарных и о том, как он мечтает просто рядом постоять с пожарной машиной», — поделилась мама ребенка.

Сотрудники МЧС решили, что канун профессионального праздника — самое время исполнить мечту ребенка. Поэтому Степана вместе с мамой и сестрой пригласили в пожарную часть, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Семье организовали экскурсию по части, рассказали о своей работе, разрешили посидеть за рулем пожарного автомобиля и даже включить сигнальные маячки. Степан в ответ подарил свой рисунок и поздравление. А главным подарком для мальчика стало исполнение его мечты.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Барнаул

Алтайская правда