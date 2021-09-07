Горняк22: Подъемные и увеличенный маткапитал предлагают выплачивать сибирякам

Маткапитал Фото: pixabay.com

Министр обороны России уточнил предложения по развитию новых городов в Сибири. В частности, предлагается ввести несколько мер для привлечения людей

Между Братском и Красноярском, а также в районе городов Канск и Лесосибирск могут появиться новые города в Сибири. А его новым жителям стоит выплачивать подъемные средства и увеличенный маткапитал. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью РБК.

На месте предполагаемого возведения новых сибирских городов есть возможность добычи и переработки меди и других редкоземельных металлов. Они послужат материалом для последующего производства отечественной продукции, считает Шойгу.

Кроме того, новые сибирские города станут «полюсом притяжения» для соотечественников из-за границы и других переселенцев со всей России, уверен министр.

В качестве стимулирующих переезд Шойгу предлагает ряд мер – выплачивать специальные подъемные для решивших освоить новые территории, выдавать им льготные кредиты и «сибирскую ипотеку», а также возможно увеличение размера материнского капитала для такой категории людей.

В настоящее время президент России Владимир Путин ждет конкретные предложения по развитию Сибирского региона. Предположительно, они будут готовы уже этой осенью.

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