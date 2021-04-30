Горняк22: Свыше 48 тысяч горожан вышли в Барнауле на общегородской субботник

Сегодня горожане организовано вышли на улицы города, чтобы привести их в порядок. Кроме того, в рамках акции «Сад памяти» у Мемориала Славы в Барнауле высадили молодые ели.

29 апреля в Барнауле прошел общегородской субботник. В нем учавствовали более 48 тысяч человек. Они убирали мусор и прошлогоднюю листву, ветки, подметали дорожки, высаживали деревья.

Также в этот день Барнаул присоединился к международной акции «Сад памяти». В ее рамках предполагается посадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне.

29 апреля в акции приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, руководители региональных и городских органов власти, ветеран Великой Отечественной войны Матрена Андрейченко, юнармейцы. Они высадили молодые саженцы ели на аллее у Мемориала Славы, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Всего в рамках акции «Сад памяти» в Барнауле планируется высадить около 2 тысяч деревьев и кустарников. Посадки деревьев пройдут в канун празднования Дня Победы, а также будут приурочены к последним звонкам для выпускников барнаульских школ.

Барнаул

Алтайская правда