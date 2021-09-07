Горняк22: Дети на самокатах устроили опасные игры на дороге Барнаула

Самокат Фото: pixabay.com

Несколько подростков провели «тренировку» прямо на зебре, выполняя трюки с подскоком через бордюр и игнорируя проезжающие мимо автомобили

В Барнауле дети на самокатах устроили опасные игры на проезжей части. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

В Сети появилось видео того, как несколько подростков катаются по пешеходному переходу перед движущимися автомобилями. Утверждается, что съемку сделали 5 сентября на улице Советской в районе пересечения с улицей 1905 года.

Комментаторы осудили мальчиков и их родителей.

«А потом – «ой, спасите, помогите, водитель, такой нехороший, сбил мое дитятко»,

«Пока жареный петух не клюнет, не дойдет»,

«Реально надоели эти каскадеры», – пишут они.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в ГИБДД Барнаула поддержали взятие под контроль «опасных» электросамокатов.

ТОЛК