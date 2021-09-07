Горняк22: Какие выплаты полагаются детям в сентябре 2021 года

Дети Фото: pixabay.com

Несколько новых мер поддержки семей с детьми начнут действовать в сентябре 2021 года. Рассказываем, выплатят ли родителям по 10 тыс. рублей на ребенка и какая еще им полагается помощь

Будут ли выплаты по 10 тыс. рублей на детей в сентябре

В Сети стали появляться слухи о том, что в сентябре родители несовершеннолетних детей смогут получить единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Однако вероятность таких выплат крайне низкая. Об этом сообщает портал «Детские пособия».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что пока власти не планируют предоставлять новые пособия другим категориям граждан, помимо военных и пенсионеров.

Кто сможет получить по 10 тыс. рублей на детей

Получить разовую выплату на детей по 10 тыс. рублей смогут те родители, которые не получали ее раньше. Заявления принимаются вплоть до 1 ноября 2021 года.

Какие выплаты можно получить на детей в сентябре 2021 года

24 августа Владимир Путин подписал указ, согласно которому всем гражданам, получающим пенсию, положена единовременная выплата 10 тыс. рублей. К ним также относятся дети, которые получают пенсию по инвалидности и по потере кормильца.

Родители детей в возрасте до восьми лет с сентября смогут получать пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка.

С 1 сентября также начинает действовать «Пушкинская карта» для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Лимит карты – 3 тыс. рублей. На нее до конца года можно приобрести билеты на культурные мероприятия. Например, на посещение музеев, выставок, театров, концертов и многое другое.

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