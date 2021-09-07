Горняк22: Прожиточный минимум в Алтайском крае утвердили в размере 11 092 рублей

Деньги. Рубли Фото: pexels.com

По сравнению с нынешним годом его величина увеличилась на 4%, притом что в среднем по стране это значение составило 2,5%

В правительстве Алтайского края утвердили прожиточный минимум на 2022 год. Об этом 6 сентября сообщает официальный край региона.

В среднем на душу населения он составит 11 092 рубля.

Для трудоспособного населения края его величина будет 12 090 рублей, для пенсионеров – 9 956 рублей, для детей – 11 035 рублей.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в России предложили отменить минимальный размер оплаты труда.

ТОЛК