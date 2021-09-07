Горняк22: В Алтайском крае за сутки выявили 239 новых случаев коронавируса

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся 2 683 пациента. Еще у 388 больных обнаружена вирусная пневмония

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 239 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на 6 сентября с начала пандемии заболели уже 71 889 человек, в том числе 5 085 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

24 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 20 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 4 847 жителей региона.

539 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 211 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

372 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 54 792 пациента.

Больше всего в регионе зараженных коронавирусом в Барнауле – 25 422.

Всего в крае развернуто 4 019 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 948 мест.

На утро 6 сентября в Алтайском крае прививаются 642,8 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 69,

Рубцовск – 14,

Бийск – 12,

Заринск – 9,

Новоалтайск – 8,

Славгород и Змеиногорский район – по 7,

Алейск и Бийский район – по 6,

Первомайский и Усть-Калманский районы – по 5,

Камень-на-Оби, Алейский, Благовещенский, Мамонтовский, Поспелихинский, Третьяковский и Угловский районы – по 4,

Алтайский, Баевский, Бурлинский, Завьяловский, Калманский, Локтевский, Павловский, Табунский, Топчихинский, Троицкий и Усть-Пристанский районы – по 3,

Зональный, Красногорский, Кытмановский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Тальменский, Шелаболихинский и Шипуновский районы – по 2,

Белокуриха, Егорьевский, Ельцовский, Косихинский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Романовский, Солтонский, Хабарский, Целинный и Чарышский район – по 1.

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