Горняк22: В Белоруссии за комментарий задержали россиянку Ирину Викхольм
Задержанный. Арест. Наручники Фото: pexels.com
Правозащитники сообщили, что в Белоруссии по обвинению в клевете на Александра Лукашенко задержали россиянку Ирину Викхольм
58-летнюю россиянку Ирину Викхольм задержали в Белоруссии и держат в СИЗО в Бресте с конца мая. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на правозащитную организацию «Весна».
Женщину обвиняют в клевете на белорусского президента.
Состав преступления – публикация в Twitter. По данным прокуратуры, «желая причинить ущерб авторитету государства», женщина опубликовала «фотоизображение президента Республики Беларусь и клеветнические сведения о совершении им «акта терроризма и авиапиратства», пишет РБК.
Правозащитники боятся, что женщине грозит колония, так как ограничение свободы или исправительные работы ей нельзя назначить из-за наличия иностранного гражданства, сообщает «Новая газета».
В конце мая в Белоруссии задержали бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Софию Сапегу. Для этого экстренно посадили самолет, выполнявший рейс Афины – Вильнюс.