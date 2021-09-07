Горняк22: В Белоруссии за комментарий задержали россиянку Ирину Викхольм

Задержанный. Арест. Наручники Фото: pexels.com

Правозащитники сообщили, что в Белоруссии по обвинению в клевете на Александра Лукашенко задержали россиянку Ирину Викхольм

58-летнюю россиянку Ирину Викхольм задержали в Белоруссии и держат в СИЗО в Бресте с конца мая. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на правозащитную организацию «Весна».

Женщину обвиняют в клевете на белорусского президента.

Состав преступления – публикация в Twitter. По данным прокуратуры, «желая причинить ущерб авторитету государства», женщина опубликовала «фотоизображение президента Республики Беларусь и клеветнические сведения о совершении им «акта терроризма и авиапиратства», пишет РБК.

Правозащитники боятся, что женщине грозит колония, так как ограничение свободы или исправительные работы ей нельзя назначить из-за наличия иностранного гражданства, сообщает «Новая газета».

В конце мая в Белоруссии задержали бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Софию Сапегу. Для этого экстренно посадили самолет, выполнявший рейс Афины – Вильнюс.

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