Горняк22: Народные приметы и обычаи на 30 апреля

30 апреля православная церковь чтит память преподобного Зосима Соловецкий. В народном календаре этот день носит название Зосима пчельника. На Руси святому молились как покровителю пчеловодства и вывозили на пасеку пчел.

Сначала священник читал молебен на пасеке, затем соты освящали в храме, и только после этого из омшаника доставали улья. В народе была и традиция вынесения ульев: посередине пасеки ставили стол с белой скатертью, на него черепок с жаром, хлеб да соль. Обязательно на столе должна была быть крещенская воды и свеча с пасхальной утрени.

Пчеловоды читали молитвы. Затем с ладаном обходили вокруг пасеки, кропя святой водой. После того, как все улья были по местам, люди кланялись пчелам.

Народные приметы на 30 апреля

Пчелы летают лениво и недружно – меду будет мало.

Если вылетели быстро и не по одной, то меду будет много.

Муравьи в доме – к счастью.

Много сережек на ольхе – к урожаю овса, много шишек – ячмень уродится.

Грачи играют – на хорошую погоду.

Если рано утром пошел дождь, днем будет ясно.

Алтайская правда