Горняк22: Народные приметы и обычаи на 30 апреля
30 апреля православная церковь чтит память преподобного Зосима Соловецкий. В народном календаре этот день носит название Зосима пчельника. На Руси святому молились как покровителю пчеловодства и вывозили на пасеку пчел.
Сначала священник читал молебен на пасеке, затем соты освящали в храме, и только после этого из омшаника доставали улья. В народе была и традиция вынесения ульев: посередине пасеки ставили стол с белой скатертью, на него черепок с жаром, хлеб да соль. Обязательно на столе должна была быть крещенская воды и свеча с пасхальной утрени.
Пчеловоды читали молитвы. Затем с ладаном обходили вокруг пасеки, кропя святой водой. После того, как все улья были по местам, люди кланялись пчелам.
Народные приметы на 30 апреля
- Пчелы летают лениво и недружно – меду будет мало.
- Если вылетели быстро и не по одной, то меду будет много.
- Муравьи в доме – к счастью.
- Много сережек на ольхе – к урожаю овса, много шишек – ячмень уродится.
- Грачи играют – на хорошую погоду.
- Если рано утром пошел дождь, днем будет ясно.