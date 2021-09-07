Горняк22: За подглядывание в окна могут выписать штраф, но доказать нарушение будет сложно

Бинокль Фото: Виталий Барабаш

Юристы считают, что систематическое наблюдение жизни других людей через окна можно расценить как вторжение в частную жизнь и сбор данных о ней

Регулярное подглядывание в окна может быть расценено как вторжение в частную жизнь и повлечь уголовную ответственность и штраф до 200 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего юриста компании Intellect Михаила Хохолкова.

Он апеллирует к ст. 137 УК РФ, которая гласит, что и сбор, и распространение информации о частной жизни человека, являющейся личной или семейной тайной, без согласия гражданина наказывается штрафом до 200 тыс. рублей или даже лишением свободы до двух лет.

А все, что происходит или расположено в жилом помещении, считает эксперт, входит в понятие частной жизни, включая детали интерьера и предметы.

Именно из-за этого, полагает юрист, систематическое подглядывание в окна можно расценить как вторжение в частную жизнь и сбор данных о ней. Использование специальной оптики «тянет» на использование спецсредств.

Однако самым сложным будет доказать факт подглядывания со стороны кого-то. Задача будет легче, если наблюдатель сделает фото– или видеосъемку и разместит их в Сети. Но тогда ответственность наступит уже постфактум.

Но если нет, то самым сложным станет фиксация самого процесса подглядывания. Юрист предлагает встречное наблюдение: «Вас снимают – вы снимаете».

Главное, что нужно будет доказать, – намеренность наблюдения.

Этот тезис вызывает больше всего сомнений у обывателей. На форуме сайта «ЗонаЗакона» комментаторы отмечают, что ответчик может сказать, что не за кем-то подглядывал, а «всего лишь смотрел из своего личного окна на окрестности», а делать это можно с помощью очков, линз или бинокля. «Он скажет, что фасадом дома любуется. И занавесками», – написал другой участник форума.

ТОЛК