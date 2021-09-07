Горняк22: Синоптики: бабье лето обойдет Алтайский край этой осенью

Бабье лето Фото: pixabay.com

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, традиционного бархатного сезона в этом году в регионе может и не быть….

Теплое бабье лето в классическом понимании обычно наступает в Алтайском крае приблизительно с 14 по 21 сентября, но в этом году оно вряд ли придет. Синоптики прогнозируют в этот период прохладную погоду и дожди, сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Более того, согласно долгосрочному прогнозу сайта Gismeteo, установившееся сейчас летнее тепло в Алтайском крае, вероятно, станет последним в этом сезоне. Далее на целый месяц ожидается температура воздуха не выше +16 градусов и осадки в большинстве дней сентября.

Бабьим летом называют период теплой и сухой погоды в сентябре. Как правило, оно наступает после первого осеннего похолодания, приблизительно во второй половине сентября.

Сейчас в Алтайский край пришло тепло из районов Средней Азии, дневные температурные показатели достигают отметки в +30 градусов и выше. Предварительно, жара продлится в регионе до 8 сентября, с четверга ожидается похолодание.

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