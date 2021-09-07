Горняк22: Несчастливы вместе: Виктор Логинов разводится с молодой супругой

Виктор Логинов и Мария Гуськова Фото: instagram.com/guskova.maria

Брак Виктора Логинова и Марии Гуськовой оказался недолговечным. Супруги, у которых разница в возрасте 24 года, разводятся

Что известно о разводе Виктора Логинова и Марии Гуськовой

В октябре 2020 года Виктор Логинов женился на 22-летней актрисе Марии Гуськовой. Этот брак для известного актера стал четвертым, однако вместе супруги не смогли прожить даже до первой годовщины. В своем Instagram актриса объявила о разводе со звездой сериала «Счастливы вместе».

«Друзья, я официально заявляю, что я развожусь», – написала девушка в своем аккаунте.

Причины расставания актриса не назвала, но уточнила, что теперь на первом месте в ее жизни будет только карьера. Подписчики девушки в социальных сетях полагают, что всему виной разница в возрасте супругов. Напомним, Мария младше известного актера на 24 года.

Сам Виктор Логинов о переменах в личной жизни пока ничего не рассказывает.

Кто такая Мария Гуськова

О своей жизни вне театра актриса почти ничего не рассказывает. Известно лишь, что после окончания школы Мария Гуськова переехала в Москву и стала студенткой творческой мастерской Натальи Громушкиной в Институте театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Об этом сообщает портал stars-top.ru.

Актриса играла в спектаклях «Крутой маршрут» и «Классические шалости», была задействована в мюзикле «Чикаго» и участвовала в перформансе «Поколение».

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