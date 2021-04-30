Горняк22: Время двигаться дальше. Гороскоп с 1 по 7 мая 2021 года

«Алтайская правда» публикует авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака. Также даны рекомендации на период с 1 по 7 мая 2021 года.

ОВЕН

Стоит поехать куда-нибудь, например, навестить родственников. Обратите внимание на автотранспорт – купить, продать, сделать диагностику, профилактику, пойти учиться на права…

ТЕЛЕЦ

Сегодня мир вращается вокруг вашей персоны: начальство прислушивается, активное участие в окружающей жизни гарантировано. Смелее высказывайте свое мнение и предлагайте нововведения, они в большинстве будут удачными.

БЛИЗНЕЦЫ

Не спешите ни говорить, ни действовать, трудитесь размеренно и осторожно. Нужен взвешенный подход и холодная голова. Идет период удачного воплощения продуманных идей, основательной и качественной работы. По большому счету все должно получаться.

РАК

С приходом теплых деньков в задумках много планов и работы по дому, но вы этому рады. Засучиваете рукава и приступаете к трудам праведным. И в этом найдете отдушину. Все планы воплотятся.

ЛЕВ

Вы наконец-то почти полностью пришли в себя и находите позитив во всем. Сейчас самое главное – собственное здоровье. И если вы последнее время много занимались его состоянием, то организм наконец-то восстанавливается, но впереди еще много кропотливой работы. Медленно, но верно ситуация улучшается.

ДЕВА

Неплохо было бы поучаствовать в благотворительных акциях. Приветствуется все. Несмотря на внешнюю сдержанность и сухость – вы милейшей души человек.

ВЕСЫ

Сейчас вам очень комфортно дома и на даче и про работу думать совершенно не хочется. Есть масса вещей, куда можно приложить свои силы. Но вы совершенно незаменимый человек и без вас на производстве вообще никак.

СКОРПИОН

Настроение есть, сил нет! Вы временно превратились в идеал, покладисты, дружелюбны, но пусть окружающие не обманываются, это все от того, что у вас просто разряжены энергетические батарейки. Когда силы накопятся, вы всем покажете, кто в доме хозяин! Ну а пока стоит физически трудиться на благо родного дома и второй половины.

СТРЕЛЕЦ

Помощь и поддержка своевременно придут от друзей и второй половины. И желательно дружно поработать. Было бы замечательно потом вознаградить себя приятным вечером(ами) в дружной компании.

КОЗЕРОГ

Несмотря на физические нагрузки, вы сейчас получаете удовольствие от жизни. Вы и трудитесь, и успеваете отдыхать. Впереди еще много непокоренных вершин. Идите спокойным и размеренным шагом по тропе своей жизни.

ВОДОЛЕЙ

Вы успешно лавируете в водовороте жизни. Не стоит насильно стараться как-то развеселить себя, побудьте немного в таком, новом для вас состоянии. Рассматривайте это как некий жизненный опыт, который пригодится.

РЫБЫ

Благодаря своевременной помощи от друзей сейчас можно сделать многое. Желательно совершить вылазку на природу… Отдыхая, можно о многом договориться. Наступил период так называемого разговорного жанра – время активного обсуждения перспективных будущих проектов, сложных дел, идет подготовка к чему-то большему.

Нина СТРЕЛЬЦОВА.

Алтайская правда