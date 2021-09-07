Горняк22: Кто Флеш, а кто – Супермен. Астрологический прогноз на 7 сентября
Супергерой. Девушка. Электричество Фото: Pixabay
Гороскоп на сегодня, 7 сентября обещает Тельцам испытания на прочность, Ракам — перемены в мировоззрении, а Стрельцам – досадные недоразумения
Овен – Флеш
Астрологи советуют Овнам не распылять внимание на мелкие проблемы. Если представители знака будут решительными, они заметно обгонят всех соперников.
Телец – Железный человек
Звезды испытают Тельцов на прочность проблемами в отношениях и любви. Зато в финансовой сфере возможны приятные сюрпризы.
05 сентября, 7:08
Время быть осторожными: астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 сентября
Раков ждет сложное финансовое положение, у Стрельцов появятся проблемы с законом, а Рыбы могут подхватить инфекционное заболевание
Близнецы – Шан-Чи
Астрологи советуют избавиться от хлама на рабочем месте и навести порядок дома. Возможны приятные знакомства и интересные деловые предложения.
Рак – Человек-муравей
Звезды подарят Ракам возможность обрести новый взгляд на мир. Возможно, представители знака даже снова поверят в чудо.
Лев – Супермен
Астрологи советуют совершать добрые поступки, первыми идти на примирение, выступать миротворцем в отношениях с близкими.
Дева – Звездный лорд
День не подходит для самоанализа и самокопаний. Не нужно унывать, лучше найти повод повеселиться.
Весы – Доктор Стрендж
Важно самостоятельно стоить карьеру и принимать решения. Успех ждет представителей творческих профессий.
Скорпион – Супергерл
Астрологи советуют в конце дня устроить шопинг в интернете, оставаться на позитиве и избегать плохих эмоций, чтобы не стать уязвимым.
Стрелец – Халк
Астрологи прогнозируют возможные досадные препятствия. Деловые переговоры лучше отложить. Очень важно не поддаваться фрустрации, чувству раздражения или гнева.
Козерог – Бэтмен
День стоит посвятить работе, спорту и делам, а вечером – отдохнуть и расслабиться. Переутомление может плохо сказаться на любовной сфере.
Водолей – Человек-паук
Астрологи рекомендуют экономить деньги, но не жалеть времени для любимого человека.
Рыбы – Капитан Марвел
Звезды обещают большие успехи в творческой сфере. Вдохновение и уверенность в себе появятся после первых начинаний.
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