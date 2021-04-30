Горняк22: В России отмечают День пожарной охраны

Фото Андрей КАСПРИШИН

30 апреля профессиональный праздник отмечает пожарная охрана. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал Указ о создании первой российской службы, установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве.

К 372-й годовщине со дня создания пожарной охраны России сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю подошли в полной боевой готовности. Так уж вышло, праздник приходится на время, когда для людей этой профессии наступает самая горячая пора в прямом смысле этого слова. К бытовым пожарам добавляются и ландшафтные… Но борьба с разгулявшимся огнем не отменяет еще и постоянные тренировки, которых накануне было немало.

Тяжело в учении…

«В Зимаревском лесничестве обнаружены признаки пожара, к месту возгорания выдвигаются силы и средства краевого автономного учреждения «Алтайлес» с техникой», – объявляет ведущий по громкоговорителю. И мы видим, как загорается огонь на специально подготовленных участках. Это тот редкий случай, когда пожарным предстоит погасить то, что они сами же и подожгли, шутит кто-то из журналистов.

Но легенда учений, которые прошли в Калманском районе, основана на вполне реальных пожарах, когда огонь, вспыхнувший в лесу, перебрасывается на села из-за порывов ветра. В нашем регионе были случаи, когда подобным образом превращались в пепел целые деревни. Стоит только вспомнить Николаевку Михайловского района, большая часть домов в которой сгорела дотла в сентябре 2010 года.

Поэтому на таких учениях досконально отрабатывается, кто и что должен делать в случае огненного ЧП. Какова роль местной власти, добровольной пожарной дружины, Росгвардии… Главное ведь – действовать слаженно и оперативно.

Тем временем жители условных Зимарей эвакуированы, пожар потушен, учения завершились.

Начальник Главного управления МЧС России по краю генерал-майор Александр Макаров говорит всем участникам спасибо, а его подчиненные уже спешат. По иронии судьбы неподалеку – в Лебяжьем – загорелась АЗС… По-настоящему.

– В рамках Всероссийского командно-штабного учения сегодня отработали третий этап, связанный с ликвидацией природных пожаров, – говорит Александр Макаров. – Основная сложность при борьбе с ними – их быстрое развитие. Здесь требуется оперативная реакция всех сил и средств. Ведь именно из-за рассогласованности действий часто ситуация усугубляется. Цель учений достигнута, навыки отработаны на оценку «удовлетворительно». Путь оценку «хорошо» нам поставит жизнь.

И профилактика важна

Как страшно оказаться погорельцем, некоторые из участников учений, игравшие роль жителей, знают не понаслышке.

Пенсионерка Надежда Петрова рассказывает:

– У нас пожар был в октябре 2020 года. Загорелись во дворе постройки, и у соседей тоже полыхало. Я была в таком шоке, даже плохо помню, что там вообще было… Настоящий ужас… Администрация выделила нам небольшую материальную помощь, теперь будем ремонтировать.

Тем временем отмечается, что количество ландшафтных пожаров в Алтайском крае неуклонно растет. Факторы, приводящие к такой ситуации, очевидны: первое настоящее тепло, сухая погода, массовые выезды людей на дачи для весенней уборки и «на природу», неосторожное обращение с огнем. А иногда хулиганство, поджог травы ради развлечения.

Бывает, за одни только апрельские сутки огнеборцам приходится ликвидировать более 60 пожаров. Меры по стабилизации обстановки принимаются постоянно. Не допустить переходов ландшафтных пожаров на населенные пункты – такова главная задача. Дополнительно для защиты сел, находящихся в зоне риска, созданы временные пожарные посты, на которых несут дежурство расчеты пожарно-спасательных подразделений. Сотрудники госпожнадзора регулярно проводят рейды, в том числе с использованием беспилотной авиации; беседы с гражданами, предупреждают их о высоком риске возникновения пожаров.

Однако любые меры бесполезны, если люди не будут соблюдать меры пожарной безопасности.

Показали себя

А в прошлое воскресенье на площади Сахарова прошел праздник, посвященный очередной годовщине со дня создания пожарной охраны России.

Старт был дан в 10 утра, когда ретро- и современная пожарная техника проехала колонной по Ленинскому проспекту краевого центра. В составе колонны были уникальные образцы уже отслуживших свой век автомобилей и самая современная боевая и специальная техника подразделений чрезвычайного ведомства.

Были и построение на центральной площади города, и концерт, и показательные выступления по боевому развертыванию, во время которых спасатели наглядно продемонстрировали быстрые, слаженные действия расчетов, прибывающих на пожар. На этапе «Полоса препятствий» быстроту и ловкость превили участники сборной команды Главного управления МЧС России по краю по пожарно-спасательному спорту. Так что зрители смогли воочию убедиться – защищают край от огня люди ловкие, сильные, и умелые.

Алтайская правда