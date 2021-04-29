Горняк22: Как решается вопрос обеспечения детей-сирот жильем в Алтайском крае

Предоставление квартир детям-сиротам – болевая точка для многих регионов. В прошлом году эта тема в Алтайском крае получила особое внимание, когда выяснилось, что дополнительные средства из федерального бюджета на покупку квартир для этой категории льготников не были использованы. О том, как решается вопрос обеспечения детей-сирот жильем, почему не были израсходованы федеральные средства, какие новые возможности появились для решения проблемы, мы поговорим с министром строительства и ЖКХ Алтайского края Иваном Гилёвым.

– Иван Васильевич, давайте начнем с самого начала. Каким законом или в рамках какой программы определяется право детей-сирот на жилье?

– Обеспечение жильем детей-сирот ведется в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 1996 года.

В законе сказано, что жилые помещения предоставляются по достижении детьми возраста 18 лет. Также это право появляется в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, по окончании срока пребывания в образовательных, социальных, медицинских организациях, организациях социального обслуживания, а также по завершении получения профессионального образования, окончании военной службы либо отбывания наказания в исправительных учреждениях. Кроме этого, документ обозначает критерии, которым должен соответствовать ребенок для получения жилья. Например, жилье предоставляется в случае, если гражданин не является нанимателем жилых помещений по договорам социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соцнайма либо собственником жилых помещений. Есть и другие критерии, которые, как я говорил уже, перечислены в федеральном законе.

– За счет каких средств приобретаются квартиры – федерального, краевого бюджетов или в каких-то определенных пропорциях из двух этих источников?

– Финансирование направляется из федерального и краевого бюджетов. Всего в текущем году выделено

607,6 миллиона рублей, из которых 302,6 миллиона рублей из федерального бюджета предусмотрены соглашением, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Алтайского края, и 305 миллионов рублей – средства регионального бюджета.

Ранее из краевого бюджета выделялось ежегодно около 80 миллионов рублей. С 2018 года по решению губернатора Виктора Томенко, поддержанному депутатами АКЗС, эта сумма была увеличена еще на 200 миллионов рублей и в последние годы составляет около 300 миллионов рублей.

– Расскажите, как в целом обстоит ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам у нас в крае.

– На сегодняшний день в Алтайском крае правом на получение жилья обладают 6083 человека, из них старше 23 лет – 2813. Дополнительно, в течение трех лет получат такое право не менее 1807 человек – это дети-сироты от 14 до 18 лет, которые уже включены в список.

– Сколько сирот получили квартиры в последние годы в крае?

– С 2016 года и до сегодняшнего дня жильем обеспечено 2123 человека из числа детей-сирот, в том числе 230 получили квартиры в 2021 году.

– Какие планы по предоставлению квартир были в 2020 году? Удалось ли их реализовать?

– Первоначально при планировании на 2020 год на эти цели из федерального бюджета было выделено 227 миллионов рублей, 285 миллионов рублей – из краевого бюджета. На эти средства планировалось приобрести 369 квартир. По итогам года удалось заключить контракты на покупку 356 квартир, что практически соответствовало первоначальным планам на год. Часть этих квартир, а именно 60, были переданы застройщиками Региональному жилищному управлению только в начале 2021 года. В ближайшее время ключи от них будут вручены очередникам.

Подводя итоги реализации намеченных в начале 2020 года планов, можно сказать, что они были практически полностью выполнены.

– На разных площадках неоднократно обсуждался вопрос стоимости квадратного метра, который определяется именно для покупки квартир для детей-сирот. Кто устанавливает эти цены и действительно ли они непривлекательны для местных застройщиков, которые в итоге не участвуют в конкурсах?

– Средняя стоимость квадратного метра устанавливается Минстроем России ежеквартально. Утвержденная цена значительно ниже, чем реальная среднерыночная цена, поэтому на приобретение каждой квартиры необходимо добавлять средства из краевого бюджета. Основной объем рынка строительства расположен в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Здесь достаточно высокий спрос на квартиры без отделки, поэтому застройщики не стремятся работать с государством по поставке жилья, готового к заселению.

– Помимо стоимости многих потенциальных участников конкурса отпугивают требования, предъявляемые к квартире, которую они должны предоставить?

– Согласно закону, жилье должно быть с ремонтом под ключ, то есть готовое к проживанию, общей площадью не менее 28 кв. м. Отсутствие на рынке недвижимости региона жилых помещений соответствующей площади и степени благоустройства создает серьезные проблемы в приобретении необходимого количества квартир. Строительство для детей-сирот отдельных домов за счет бюджетных средств невозможно в связи с ограничением, установленным действующим законодательством (Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ), которое не позволяет передавать детям-сиротам более 25% жилых помещений в одном многоквартирном доме. При этом каких-либо невыполнимых требований к жилью не предъявляется. Все они соответствуют СНиП, которые застройщики и так должны выполнять при продаже квартир с отделкой.

– Многоэтажное строительство сосредоточено в основном в Барнауле. Есть потребность в покупке жилья в других муниципальных образованиях края? Как эту проблему удается решить?

– На сегодняшний день в каждом районе края есть дети-сироты, состоящие в списке нуждающихся в жилье, при этом отсутствует рынок предложений, а также потенциальные поставщики квартир на электронной площадке. Эту ситуацию решаем путем предоставления квартир в других муниципалитетах края, где имеется подходящее жилье.

– Много критики в адрес краевых властей звучало из-за неосвоенных в прошлом году дополнительных федеральных средств. Почему сложилась такая ситуация? Что было предпринято?

– Регион постоянно проводит работу по поиску дополнительного финансирования по этому направлению. Мы ищем пути, чтобы как можно быстрее обеспечить жильем всех нуждающихся детей-сирот в крае.

Однако, повторюсь еще раз, изначально при планировании федерального бюджета на 2020 год Алтайскому краю было выделено 227 миллионов рублей. А также 285 млн рублей выделено из краевого бюджета. Именно в рамках этих доведенных лимитов была организована работа по закупке квартир.

30 августа 2020 года Правительством России подписано постановление о выделении нескольким регионам страны дополнительных средств на обеспечение детей-сирот квартирами. В их числе оказался и Алтайский край, которому было направлено 699 миллионов рублей из общей суммы в размере 2,1 млрд. Таким образом, на долю нашего региона пришлась треть дополнительных средств.

Для того чтобы использовать эти средства, необходимо было выполнить ряд мероприятий, в том числе подписать соответствующее соглашение с Минпросвещения России. Оно, к слову, было направлено в край в конце сентября и с нашей стороны подписано в кратчайшие сроки – 25 сентября 2020 года.

При этом Региональным жилищным управлением незамедлительно были проведены конкурсные процедуры на приобретение квартир на весь объем доведенных средств, бОльшая часть которых, к сожалению, признаны несостоявшимися по причине отсутствия предложений поставщиков.

– Получается, что не хватило времени для того, чтобы направить эти деньги до конца года на покупку жилья?

– Решение о выделении дополнительных средств, тем более в таком объеме, было неожиданным, но при этом желанным. Появилась надежда, что в 2020 году квартиры получат больше детей-сирот, чем планировалось в начале года. Но, к большому сожалению, временной интервал, который оказался в нашем распоряжении, и состояние рынка жилья не позволили это сделать.

Думаю, уже нет людей, которые не знают, как проходит приобретение квартир на государственные средства. Закупки ведутся строго в соответствии с действующим законодательством – это требующий времени процесс и дополнительные требования к продавцам жилья.

– Какие на этом этапе возникли трудности, которые не позволили использовать выделенные деньги?

– В конце сентября мы получили федеральные деньги и тут же приступили к формированию документации, проведению необходимых конкурсных процедур. Как правило, в IV квартале строительный рынок не готов к выполнению такого заказа. Застройщики либо не выходили на конкурсы, так как определенная на федеральном уровне цена квадратного метра их не устраивала, либо не имели в своем распоряжении квартир, которые нам требовались. Нельзя купить любую квартиру. Так, к примеру, она должна быть с ремонтом, определенной площади. Есть и другие важные аспекты, которые должны учитываться.

Краевые власти очень благодарны федеральному правительству за принятое решение по увеличению финансирования. До последнего у нас была надежда на то, что использование денег, выделенных в конце 2020 года, можно будет продолжить в 2021 году. К сожалению, такой возможности не было представлено, мы были обязаны вернуть их в федеральный бюджет.

Подчеркну, мы продолжим поиск путей увеличения финансирования этого направления, в том числе привлекая федеральные средства.

– В этом году в Алтайском крае введена новая форма обеспечения жильем детей-сирот – предоставление им сертификатов на приобретение жилья. Это позволит решить наболевшую проблему?

– Действительно, в АКЗС был принят региональный закон, который вводит в обращение региональные жилищные сертификаты для детей-сирот. Они начнут действовать с июня этого года. Получить такой сертификат смогут молодые люди, имеющие на руках судебное решение о предоставлении жилья, вступившее в силу до 1 января 2019 года.

Мы надеемся, что новый подход даст больше возможностей для самих граждан, они смогут добавлять личные накопления, кредитные средства и приобретать квартиры бОльшей площади и в том населенном пункте, в котором им удобно. Внедрение сертификатов позволит ускорить процесс обеспечения жильем детей-сирот.

– Расскажите подробнее об этом сертификате. Кто его может получить, на каких условиях, что для этого требуется?

– Порядок выдачи сертификата согласован с прокуратурой края и будет принят в ближайшее время. Полномочия по выдаче будут возложены на КГКУ «Региональное жилищное управление».

Расчет размера выплаты производится исходя из общей площади жилого помещения, равной 33 квадратным метрам, и средней рыночной стоимости 1 «квадрата» жилья, установленной Минстроем России.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (от 24.12.2020

№ 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2021 года») установлена средняя стоимость за 1 кв. м в размере 40 171 рубля.

Соответственно, размер сертификата составит 1 325 643 рубля.

– Иван Васильевич, сколько жителей края планируется обеспечить жильем и сертификатами на приобретение жилья в этом году?

– Как я уже говорил, в этом году на покупку квартир детям-сиротам выделено

607,6 миллиона рублей.

302,6 миллиона из федерального бюджета и 60 миллионов рублей из краевого бюджета планируется потратить на покупку квартир. Остальные средства предполагается направить на сертификаты. Пока нет понимания, насколько новая форма поддержки в виде сертификата будет востребована. Если она приобретет популярность в регионе и запланированных средств не будет хватать, правительство края будет рассматривать вопрос о выделении дополнительных средств из краевого бюджета на данные сертификаты.

Записал Сергей ЯКОВЛЕВ.

Алтайская правда