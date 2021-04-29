Горняк22: Предпасхальные продовольственные ярмарки пройдут 1 мая в Барнауле

Жителей и гостей Барнаула приглашают 1 мая, в канун христианского праздника Пасхи, на продовольственные ярмарки. Они станутпоследними в весеннем сезоне этого года. Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 в каждом районе города.

В продаже обещают представить широкий ассортимент пасхальных куличей и кондитерских изделий. Также можно будет приобрести яйца, мясо, колбасные изделия, мука, сахар и другие продукты питания от производителей по более низким ценам, чем в магазинах.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в Железнодорожном районе ярмарка будет организована на пр. Красноармейский, 131 и пр. Ленина, 71, в Индустриальном — улица 50 лет СССР, 51а. В Ленинском районе всех традиционно ждут на площади Народная. В Октябрьском районе торговля развернется на пр. Ленина, 152, а в Центральном – на пр. Красноармейский, 36 и ул. Чайковского, 21.

Ярмарки проводятся с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса. Покупателей просят соблюдать масочный режим.

Барнаул

Алтайская правда