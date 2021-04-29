ГОРНЯК22 30.04.2021
Общество

Горняк22: Виктору Томенко представили нового заместителя руководителя Ростехнадзора по Алтайскому краю

Горняк22
16 часов Ago

28 апреля прошла рабочая встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко и руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Александра Мироненко.

На ней обсудили прохождение в крае отопительного периода и подготовку к очередному,  первоочередные задачи для стабильной работы предприятий отрасли. Речь шла и о состоянии гидротехнических сооружений и их содержании. Обсуждалось предложение о заключении соглашения о взаимодействии между правительством края и Сибирским управлением Ростехнадзора.

Также на встрече губернатору был представлен новый заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Плешивцев. До этого он работал заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора в Кузбассе. Андрей Плешивцев возглавляет комиссию по расследованию причин инцидента, произошедшего на Барнаульской ТЭЦ-2.

Фото: Антон Червяков

Алтайская правда

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