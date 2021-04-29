Горняк22: Что можно и нельзя делать в день Ирины рассадницы

29 апреля православная церковь чтит память преподобной Ирины. В народе же этот день стал известен как Ирина-рассадница. Главный запрет этого дня связан с тем, что нельзя игнорировать правила по высаживанию капусты.

Также 29 апреля в народном календаре получило названия: Ирина – разрой берега; Ирина – урви берега и Ирина – заиграй овражки. В отдельных областях Ирина звучало как Арина.

В этот день вода начинала выходить из берегов и мельники боялись, что разнесет запруду. Поэтому они и прозвали Ирину «разрой или урви берега».

Но больше всего в этот день был занятий у крестьянок. Они начинали готовить на рассаду семена, в ящики высаживали огурцы и капусту.

На Руси капуста был любимым овощем. Кстати говоря, ее также часто используют при лечении головной боли и ожогов. Капустный лист прикладывали к голове, и головная боль проходила. А рассол квашеной капусты помогал поправиться от похмелья.

За капустой был большой уход, ее холили и лелеяли. Высаживали ее женщины с туго повязанной головой для того, чтобы головки хорошо завивались. Далее они накрывали большим горшком первый посаженный росток, а горшок – белой тряпкой или скатертью. Затем сверху клали камень и приговаривали: «Как камень твердый, как горшок большой, как тряпица бела, так и головки капусты пусть будут большие, белые и твердые».

Если женщины в этот день были заняты рассадой, то мужчины готовились к пахоте.

Народные приметы

Гулкий гром – к богатому урожаю хлеба.

Если развелось много хрущей (жуков с пластичными усиками), то будет засуха.

Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.

Если овражки опять замерзли, то урожай будет плохой.

Ольха зацвела – пора гречиху сеять.

Алтайская правда