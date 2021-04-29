Горняк22: Можно ли оплатить штраф с чужой банковской карты?

«Я была оштрафована за нарушение земельного законодательства. Внесла деньги с карты моей мамы, но мне сказали, что так делать нельзя и средства с чужой банковской карты вернутся обратно. А оплатить штраф я должна сама. Так ли это?» — интересуется Екатерина Брагина из Михайловского района.

На вопрос отвечает начальник Межмуниципального Михайловского отдела Управления Росреестра по Алтайскому краю Юлия Капелькина:

– Нужно понимать, что штраф – это санкция, то есть наказание, которое вы должны понести за нарушение закона, и никакое другое лицо не может взвалить на себя эту ношу.

По действующему законодательству административные правонарушения (штрафы) не являются налоговыми платежами, поэтому оплата третьими лицами неналоговых платежей законодательством не предусмотрена. В соответствии с письмом Минфина от 21.05.2018 № 23-01-06/34205 администратор доходов бюджета не вправе принимать к учету платежные документы от иных лиц и должен осуществить возврат данного платежа, как излишне (ошибочно) уплаченного в бюджет, плательщику (иному лицу). В силу действия положений Кодекса об административных правонарушениях РФ лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано исполнить обязательство по уплате штрафа за совершенное правонарушение самостоятельно.

На практике бывают случаи, когда, несмотря на предупреждение инспекторов, за нарушителя штраф оплачивает кто-то другой. Такие денежные средства не принимаются, они возвращаются лицу, с чьей карты были списаны. При этом нарушитель так и остается быть обязанным оплатить штраф, дело с контроля не снимается.

Алтайская правда