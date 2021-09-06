Горняк22: Уснул за рулем: житель Алтая купил машину и разбил ее в ДТП

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что автомобиль почти полностью разбит. В момент ДТП машина слетела с дороги и несколько раз перевернулась

Серьезное ДТП произошло 4 сентября на трассе А-321 в Ребрихинском районе – автомобиль Honda CR-V слетел с трассы и несколько раз перевернулся, сообщает «Барнаул22».

Несмотря на повреждения автомобиля, водитель выжил. По данным телеграм-канала «В Курсе 22», он получил мелкие увечья и самостоятельно покинул место ДТП, чтобы позвать на помощь.

Предположительно, мужчина заснул за рулём. По его словам, он в день аварии купил этот автомобиль и не спал до этого два дня.

Ранее сообщалось, что автобус «лег» на бок после столкновения с авто в Барнауле.

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