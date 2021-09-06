ГОРНЯК22 07.09.2021
Общество

Горняк22: Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в Железнодорожном районе Барнаула

Горняк22
23 часа Ago

Полиция Фото: pixabay.com

Труп обнаружили 5 сентября утром. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняют причину смерти и обстоятельства случившегося

Труп мужчина нашли в квартире дома по адресу: улица Восточная, 100б, сообщает «Инцидент Барнаул».

На теле погибшего обнаружены признаки насильственной смерти. Предположительно, неизвестный нанес ему ножевое ранение, от которого потерпевший скончался.

В совершении убийства подозревают мужчину на вид 40 лет. Сейчас его ищет полиция.

Ранее сообщалось, что в Барнауле нашли труп мужчины в окрестностях Пионерского озера.

ТОЛК

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