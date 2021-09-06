Горняк22: Легковушка сбила стадо коров на алтайской трассе

Фото: Инцидент Барнаул

В Республике Алтай животных часто можно встретить разгуливающими прямо на проезжей части. Нередко они становятся жертвами аварий

Утром 5 сентября возле села Усть-Кан в Республике Алтай автомобиль ВАЗ сбил стадо коров, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

На опубликованных кадрах видно, что несколько коров лежат прямо на проезжей части. Рядом стоит поврежденный автомобиль отечественного производства.

О состоянии животных и водителя автомобиля не сообщается. Подробности уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в республике Алтай расстреляли стадо коров. Пользователи считают, что героем ролика является житель Новосибирска, который прежде демонстрировал езду по «встречке» через двойную сплошную.

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