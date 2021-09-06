Горняк22: ГИБДД устроила охоту за обочечниками в 10-километровой пробке у Барнаула
Дорожная пробка Фото: pixabay.com
На съемке очевидца видно, что сотрудники Госавтоинспекции остановили, по меньшей мере, шесть автомобилей одновременно. Проезжавшие мимо водители не смогли сдержать злорадство
Под Барнаулом ГИБДД остановила несколько автомобилистов, пытавшихся по обочине объехать гигантскую пробку на въезде в город. Видео, свидетельствующее об этом, появилось в соцсетях.
Инцидент произошел вечером 5 августа на Правобережном тракте. Из-за ДТП с участием нескольких машин образовался затор длиною около 11 километров. Ряд водителей решили объехать пробку, однако их поймал экипаж ДПС.
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Ранее «Толк» сообщал о том, что на федеральной трассе в Алтайском крае произошла массовая драка с «обочечниками».