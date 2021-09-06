Горняк22: Через тернии – к прибыли: сколько зарабатывают промышленники Алтая

Плакат Фото: Виталий Барабаш

Тройки предприятий-лидеров в рейтингах и по выручке, и по чистой прибыли оказались одинаковыми. Среди них – ни одного барнаульского

Алтайские промпредприятия не поддались пандемии и наращивают объемы производства, а вместе с ними – и финансовые результаты. Ограничения, дикий рост цен на сырье, острейший кадровый дефицит не «похоронили» заводы, а научили их максимально эффективно работать с издержками, говорят эксперты отрасли. Последние три года прибыль в отрасли растет на десятки процентов ежегодно, говорят данные Союза промышленников Алтая.

«Если посмотреть по видам экономической деятельности, которые учитываются при расчете индекса промпроизводства, то из 26 видов 13 в 2020 году сработали лучше. Да, производители столкнулись с потерями трудового рабочего времени, потому что люди болели, некоторые регионы, предприятия вводили локдаун, произошел кратный рост цен на металл. Но несмотря на это рынки, кооперационные связи значительно не нарушились. И самое главное, наши промышленники научились бороться с издержками», – охарактеризовал ситуацию исполнительный директор Союза промышленников Алтая Виктор Мещеряков.

«Толк» проанализировал данные «Спарк-Интерфакс» о выручке и чистой прибыли промпредприятий региона за 2020 год (они появляются к середине следующего) и составил рейтинг финансовой успешности промышленников. В перечне учитывались предприятия обрабатывающих производств (включая переработчиков) и тех, кто занимается добычей полезных ископаемых (данные – начала августа).

Фото: Александр Шелудченко

Объем отгруженной промпредприятиями продукции по итогам 2020 года в целом по краю составил 416 млрд рублей: в сфере добычи полезных ископаемых – 7,9 млрд (+14% к предыдущему году), в обрабатывающих производствах – 355,6 млрд (+5,3%).

В 2021 году выручка за январь-май к такому же периоду прошлого года уже увеличилась на 22%. За полгода объем отгруженной продукции в деньгах составил почти 250 млрд рублей.

При этом индекс промпроизводства, то есть физический объем произведенной продукции, повысился только на 3,2%.

«То есть, если грубо, то около 19% приходится на рост стоимости продукции, хотя, конечно, линейную зависимость здесь не совсем корректно проводить. Получается, рост цены конечной продукции все равно превысил стоимость сырья, иначе бы прибыли просто неоткуда было бы взяться», – говорит Мещеряков.

Если говорить об участниках топ-20, то лидерство в рейтинге не первый год сохраняют «Алтай-Кокс» и «Алтайвагон». Хотя оба предприятия сократили выручку по сравнению с 2019 годом: первое – на 6,8 млрд, второе – на 7,8 млрд.

Вагоностроение в целом испытывало трудности в 2020 году. Из-за этого и выручка, например, Барнаульского ВРЗ упала практически вдвое – с 10,5 млрд в 2019 году до 5 млрд в 2020-м. Но больше всего ситуация ударила по прибыли.

Заметный рост показателей «подтянул» на верхние позиции рейтинга «Сибирь-Полиметаллы» и «Эвалар».

Большинство переработчиков, вошедших в топ, также улучшили свои показатели. При том, что, например, для зернопереработчиков 2020 год был сложным – стоимость сырья взлетела в цене, а конкурировать с зернотрейдерами, получившими льготы на экспорт зерна, было сложно.

Фото: Александр Шелудченко

В 2020 году прибыль промпредприятий составила 30,3 млрд рублей, это на 5 млрд больше, чем за год до этого, сообщили в региональном минпроме. А в 2021 году только за пять месяцев этот показатель достиг 26,6 млрд рублей, рассказал Виктор Мещеряков.

По его словам, последние три года прибыль в отрасли растет на десятки процентов ежегодно. При этом убыточных предприятий становится все меньше — их около 17-19%. «Да и совокупный убыток в десятки раз меньше полученной прибыли. Например, за январь-май 2021 год — всего 1,6 млрд», – рассказал Мещеряков.

Из крупных промпредприятий, вошедших в топ, больше всего в прибыли просели вагоностроители.

«Пандемия повлекла за собой масштабные последствия для экономики. В сложной ситуации оказалось большинство предприятий. «Алтайвагон» не стал исключением. Мы вынуждены ежедневно преодолевать серьезные трудности, чтобы сохранить стабильность и держать ситуацию под контролем в нынешних условиях», – рассказали «Толку» на «Алтайвагоне».

Чемпионский пьедестал

«Алтай-Кокс»

В 2020 году «Алтай-Кокс» завершил крупный инвестпроект стоимостью 4,8 млрд рублей и внедрил новую технологию трамбования угольной шихты на коксовой батарее. Благодаря этому предприятие может нарастить объемы производства, снизить себестоимость продукции, повысить экологичность, рассказали в региональном минпроме.

«Алтай-Кокс» Фото: Анна Меньшикова

В прошлом году «Алтай-Кокс» нарастил физические объемы производства, о чем свидетельствует рост индекса промпроизводства в сфере кокса и нефтепродуктов более чем на 5%.

В первом полугодии 2021 года продажи кокса с площадки «Алтай-Кокса» сократились примерно на 3,5%, следует из опубликованных НМЛК (собственником предприятия) операционных результатов работы.

Тем временем, «Алтай-Кокс» много инвестировал в цифровые сервисы, подготовку и обучение работников, а защиту от ковида.

Например, предприятие запустило сервис для оптимального распределения вагонов по направлениям отгрузки и видам готовой продукции. Для предприятия это актуально, так как ежедневно с него отправляют более 200 вагонов с продукцией. Экономический эффект от внедрения оценивается более чем в 20 млн рублей в год, сообщает сайт предприятия.

Также «Алтай-Кокс» выделил сотни миллионов рублей на борьбу с ковидом – как на заводе, так и в Заринске.

«Алтайвагон»

В 2020 году предприятие произвело почти 8,3 тысячи вагонов на 27,9 млрд рублей. «Алтайвагон» перечислил более 1,8 млрд рублей налогов и почти 1,3 млрд – страховых платежей. Объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей, сообщили «Толку» на предприятии.

«Алтайвагон» Фото: altaivagon.ru

В 2020 году предприятие реализовало проект по внедрению робототехнического комплекса сборки и сварки торцевых стен грузовых вагонов. Запуск полностью провели специалисты завода совместно с компанией «ИнКрафт».

До этого на площадках «Алтайвагона» уже работали три роботизированных комплекса по сборке и сварке сборочных узлов грузовых вагонов.

Как рассказали на предприятии, это помогает снизить остроту дефицита высококвалифицированных кадров, повысить производительность труда, создать дополнительные рабочие места, улучшить качество продукции и экономить на сырье.

Однако сейчас на «Алтайвагоне» заявляют, что других инвестиционных планов не строят, так как видят «2021 год в крайне негативном ключе».

«Эвалар»

В 2020 году предприятие произвело 56,3 млн упаковок продукции. Объем производства в денежном выражении составил 12,9 млрд рублей. «Эвалар» перечислил 2,1 млрд рублей налоговых и страховых платежей. Объем инвестиций составил 782 млн.

«Эвалар» Фото: Сергей Кулыгин / «Бийский рабочий»

Компания завершила строительство завода по производству твердых лекарственных форм и склада готовой продукции. На данный момент работают две линии – на растительном и синтетическом сырье. Организована химико-аналитическая лаборатория.

Также предприятие оперативно откликнулось за запрос, возникший в связи с распространением коронавируса на антисептики и антивирусные препараты. «Эвалар» переориентировал производство и закупил необходимое оборудование для производства повышенного объема этой продукции.

При этом на рынке возникали проблемы с сырьем, закупаемым за границей, – цены на него росли, а доставка вызывала серьезные трудности. «Для решения этих проблем искали альтернативных поставщиков, а также использовали различные варианты доставки», – рассказали на предприятии.

В 2021-2022 годах «Эвалар» планирует спроектировать и построить еще один участок по производству твердых лекарственных форм. «В перспективе на оставшихся площадях завода планируется дальнейшее расширение производственных мощностей», – сообщили на предприятии.

Общая проектная мощность завода составляет 6 млрд таблеток и капсул в год.

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