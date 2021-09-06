Горняк22: В Алтайском крае снизились цены на сезонные овощи, яйца и крупы

Продукты Фото: телеканал "Толк"

К концу лета в Алтайском крае цены на некоторые продукты питания в магазинах поползли вниз. Вероятно, это связано с сезонностью

В Алтайском крае пошли на спад цены на некоторые продовольственные продукты. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

Так, к 30 августа в регионе подешевели морковь (6,7%), помидоры (6,2%) и картофель (3,7%). При этом с начала августа стоимость моркови упала на 31,7%, картофеля – на 22,7%, помидоров – на 20,9%. Кроме того, в августе снизились цены на огурцы (15%) и капусту (1,5%).

Что касается, социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, то здесь подешевели яйца – на 3,5%, вермишель – на 1,7%, сахар – на 1,3%.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае снизились цены на овощи и «молочку».

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