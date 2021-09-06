Горняк22: Депутаты БГД повысили размер выплат на съем жилья пострадавшим барнаульцам

Барнаульская городская дума Фото: Анна Меньшикова

Выплаты на съем помещения положены только тем людям, которые в результате ЧП – например, пожара – лишились единственного жилья

Депутаты Барнаульской гордумы увеличили денежную выплату на расходы по найму жилых помещений. На выплату можно рассчитывать только в том случае, если единственное жилье гражданина стало непригодными для проживания «в результате чрезвычайных обстоятельств, например, пожара», объяснила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Спикер пояснила, что жители аварийных домов в эту категорию не попадают, с ними работают через другую программу.

Повысить размер выплаты депутаты решили из-за роста цен на аренду жилья в Барнауле, заявила Буевич. Компенсация на съем жилых помещений увеличилась в среднем на 2,3 тыс. рублей:

за однокомнатную квартиру ранее город компенсировал 10 тыс. рублей, сейчас – 12,3 тыс. рублей;

за двухкомнатную квартиру было 12 тыс., стало 14,3 тыс. рублей;

компенсация за трехкомнатную квартиру ранее составляла 15 тыс. рублей, сейчас – 18,3 тыс.

«Я думаю, что это значительная поддержка, поскольку все труднее становилось осуществить найм жилья на те компенсационные выплаты, которые город предоставлял. Я специально посмотрела на сайте объявлений, что можно найти за эти суммы. Хочу сказать, что за 12,3 тыс. в Барнауле можно снять нормальную однокомнатную квартиру. Тоже самое посмотрела по двухкомнатным», – рассказала Буевич.

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